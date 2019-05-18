رئيس أوكسيليا لبشارة الاسمر: أين ستتجرأ ان تنظر؟

توجه رئيس "جمعية ​أوكسيليا​" غسان سعد، في بيان، إلى رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، قائلا: "بشارة الأسمر، أين ستتجرأ أن تنظر: إلى الأرض حيث دموع العالم ما زالت تزرف حزنا على غبطة البطريرك؟، أم إلى السماء، حيث إن كان لك ذرة كرامة لخجلت أن تنظر إلى فوق؟.

وأضاف سعد: أتتكلم عن جرأة في الاعتذار؟ فاسمح لنا، لم يكن التذرع يوما بجرأة! أتتكلم عن مزاح؟ فاسمح لنا فعذرك أقبح من ذنب! الاناء ينضح بما ليس فيه. ولكن إن كانت لغتك الشتم، فلغتنا لغة البطريرك، لغة ​الإنجيل​".