الحريري أقام إفطارا على شرف أطفال من 8 دور للأيتام

أقام رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، غروب اليوم، في "بيت الوسط"، حفل إفطار على شرف أطفال من ثماني دور أيتام هي: ​دار الأيتام الاسلامية​، ​مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية​، ​جمعية المبرات​، بيت اليتيم الدرزي، جمعية قرى الأطفال SOS، مركز ​مار شربل​، جمعية الطفل اللبناني وميتم مار مخائيل ​ذوق مكايل​.

بعد الإفطار، الذي شارك فيه وزير الاتصالات محمد شقير، وزع الحريري ​الهدايا​ على الأطفال والتقط معهم الصور التذكارية.