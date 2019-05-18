الحريري أقام إفطارا على شرف أطفال من 8 دور للأيتام

أقام رئيس الحكومة سعد الحريري، غروب اليوم، في "بيت الوسط"، حفل إفطار على شرف أطفال من ثماني دور أيتام هي: دار الأيتام الاسلامية، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، جمعية المبرات، بيت اليتيم الدرزي، جمعية قرى الأطفال SOS، مركز مار شربل، جمعية الطفل اللبناني وميتم مار مخائيل ذوق مكايل.
بعد الإفطار، الذي شارك فيه وزير الاتصالات محمد شقير، وزع الحريري الهدايا على الأطفال والتقط معهم الصور التذكارية.
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