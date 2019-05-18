توسك يدعو البولنديين إلى التصويت للمعارضة في الانتخابات الأوروبية

دعا رئيس ​المجلس الأوروبي​ البولندي الجنسية ​دونالد توسك​ المواطنين البولنديين إلى التصويت في الانتخابات الأوروبية للمعارضة لعدم ترك مصيرهم في أيدي المحافظين الحاكمين حالياً.

وأكّد توسك خلال مسيرة حاشدة للمعارضة الموالية ل​أوروبا​ في ​وارسو​ أنه "ليس لديكم من حل آخر (...) لا يمكن أن تتركوا مصير أولادكم وأحفادكم في أيديهم. أولادنا وأحفادنا لن يسامحونكم أبداً"، في إشارة إلى حزب "القانون والعدالة" المحافظ القومي الحاكم منذ العام 2015.

وشبّه توسك، وهو رئيس الوزراء البولندي الليبرالي السابق، زعيم الحزب المحافظ ​ياروسلاف كاتشينسكي​ ب"آية الله".

يذكر أن الانتخابات الأوروبية المرتقبة الأحد 26 أيار تحظى بأهمية استثنائية في ​بولندا​، لأن نتائجها قد تؤثر على ​الانتخابات التشريعية​ التي ستُجرى في الخريف.

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وتجدر الإشارة إلى أن في المعركة الانتخابية الحالية التي لا تزال نتائجها غير مؤكدة والتي يتنافس فيها حزب "القانون والعدالة" والتحالف الأوروبي، يحلّ حزب "فيوسنا" اليساري الجديد في المركز الثالث في استطلاعات الرأي.

وسيكون لهذه الانتخابات دور في تحديد التطور المستقبلي للبلاد التي تعدّ 38 مليون نسمة، بينهم أكثر من 90% يقولون إنهم مؤيدون للاتحاد الأوروبي.

وتنتهي ولاية توسك على رأس المجلس الأوروبي في 30 تشرين الثاني من العام الجاري ولا يزال متكتماً حول مشاريعه المستقبلية إلا أنه قد يكون مرشحاً للرئاسة في بولندا بعد عام.