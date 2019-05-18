الجيش اليمني يعلن القبض على إرهابي ضمن قائمة المطلوبين دوليا

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية القبض على شخص وصفه بأنه "الأخطر" من بين المطلوبين أمنياً، والمصنفين على قائمة الإرهاب الدولية، بعملية خاصة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، موضحًا أنه "تم القبض على الوافي بأحد المنازل القديمة بالريف الغربي لتعز في قرية وهر بلاد الوافي بعد حصار لساعات عقب رفضه تسليم نفسه ومقاومته السلطات واحتجازه أطفالا ونساء كدروع بشرية".
وأشار إلى "محاولة المطلوب الوافي تفجير نفسه بحزام ناسف قبل نزعه وإبطال مفعوله والقبض عليه"، لافتًا إلى أنه "أصيب خلال العملية أحد أفراد القوة".
ويذكر أن مناطق يمنية عدة تشهد تواجدًا لافتًا لمجموعات إرهابية مسلحة بينها مناطق في محافظة تعز التي تشن طائرات أميركية من دون طيار غارات على مواقع الإرهابيين بها".
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