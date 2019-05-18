إصابة 4 أعضاء من هيئة تدريس جامعة المنيا في تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أصيب 4 مدرسين جامعيين بكلية الأسنان بجامعة المنيا، اليوم السبت، في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بحري نفق سنور. وانتقلت سيارتين إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، ونقلت المصابين وهم "عماد محمد طلبة" 47 سنة، و"أحمد عبدالمجيد مصطفى" 56 سنة، و"ريهام السيد عبدالسلام" 35 سنة، و"عبدالله عاطف عبدالله" 37 سنة، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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