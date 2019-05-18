إحالة 51 موظفا في مستشفى بلطيم للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 51 موظفًا في مستشفى بلطيم المركزي للتحقيق، منهم 46 موظفًا لتركهم العمل دون سند قانوني، و5 لتغيبهم عن العمل.

وكلّف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى بلطيم المركزي لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وتبين من خلال التفتيش على أعمال شئون العاملين بمستشفى بلطيم المركزي، بأنه لا يوجد غير سجل يشمل الصيادلة والأطباء، وسجل آخر للإداريين والعمال والفنيين، وعدم إبلاغ رئيس الشئون الإدارية بالبيان اليومي لحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والإنصراف بعد اعتماده من مدير المستشفى لشئون العاملين وإنما يجرى تقديمه بصورة شهرية إلى الشئون القانونية بالمستشفى.