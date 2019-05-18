رئيس الوزراء الايطالي يعرض وساطته لخفض التوتر بين طهران وواشنطن

عرض رئيس الوزراء الايطالي جوزيبى كونتى اليوم الجمعة وساطة بلاده لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وأيضا بين روسيا وأوكرانيا بهدف تغليب الحل السياسي للأزمات العالمية "كما في ليبيا وفنزويلا".

وقال كونتي في تصريح صحفي خلال زيارة لمؤسسة (قلعة السلام) بمحافظة (أريتسو) الايطالية ان "لديه شخصيا ولدى الحكومة الايطالية حساسية بشأن متابعة السلام في جميع المسارح العالمية التي توجد فيها أزمات".

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وأشار الى أن ايطاليا تلعب دورا "ملموسا" في هذا الصدد على صعيد الأزمتين في ليبيا وفنزويلا مضيفا "اننا على استعداد للقيام بالدور ذاته من أجل النزاع الروسي - الأوكراني" كما اننا "مستعدون لتقديم مساهمة من أجل إيران" في اشارة للتوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

وأكد كونتي انه أينما وجدت إمكانية لتقديم مساهمة فإن إيطاليا حاضرة وعازمة على القيام بذلك نظرا "لأن الخيارات السياسية في بعض الأحيان يسهل بلوغها" مشددا على "الحاجة لكثير من التصميم لبلوغ السلام"

وكالات