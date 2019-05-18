الأردن يتسلم مواطنا وزوجته اختفيا في سوريا قبل أيام

أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، اليوم السبت، وصول المواطن الأردني وزوجته اللذين أعلن عن فقدانهما داخل الأراضي السورية، إلى مركز حدود جابر قبل قليل.

وأضاف سفيان القضاة أن الزوجين أفرج عنهما

مساء الجمعة من قبل السلطات السورية.

وقال صدام بني عبد الغني الذي أفرج عنه، إنه أوقف بسبب التصوير داخل منطقة عسكرية، وأضاف: "كنا وزوجتي نلتقط

صورا عشوائية، وتبين أننا كنا نصور بمنطقة عسكرية دون علمنا".

وأوضح الرجل أنه تلقى معاملة حسنة، ولم تتم الإساءة له، نافيا أن يكون سبب اعتقاله سياسيا.

يذكر أن عبد الفني وزوجته اختفيا حال دخولهم سوريا في 12 مايو الجاري، وفقدت عائلتهم الاتصال بهما منذ ذلك الوقت.