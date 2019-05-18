الصين تطالب الولايات المتحدة بتوخي الحذر مع إيران لتفادي أي تصعيد للتوتر

وجهت الصين دعوة إلى الولايات المتحدة لتوخي الحذر في إجراءاتها بحق إيران وتفادي أي تصعيد للتوتر بين البلدين، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية بينهما.
وأجرى وزير الخارجية الصيني، وان يي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وحدد، حسب بيانلوزارة الخارجية الصينية، موقف بلاده من قضية إيران.
وقال يي، خلال المكالمة: "نأمل في تحلي كل الأطراف بضبط النفس وتوخي الحذر من أجل تفادي أي تصعيد للتوتر".
وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده ترفض قطعيا مبدأ السيادة العابرة
ويشهد الشرق الأوسط توترا كبيرا على خلفية تصعيد حاد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد أن وجه البنتاجون، منذ 5 مايو الحالي، إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، وذلك نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن وجود "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.
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