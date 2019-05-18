السفارة الأميركية في إندونيسيا تصدر تحذيراً أمنياً قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

أصدرت السفارة الأميركية في إندونيسيا، تحذيراً أمنياً قبيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، في حين ألقت السلطات الإندونيسية القبض على 30 شخصاً يشتبه أنهم إرهابيون، تقول الشرطة إن بعضهم يمكنه تفجير قنابل باستخدام شبكات لاسلكية.

وذكر بيان نشر أمس الجمعة، أن السفارة تنصح المواطنين الأميركيين بالابتعاد عن المناطق التي قد تشهد احتجاجات ضخمة في جاكرتا، وفي مدن أخرى منها سورابايا في جاوة الشرقية، وميدان في سومطرة الشمالية.

وقالت السلطات الإندونيسية إنها تشدد إجراءات الأمن قبيل يوم 22 مايو، موعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في الشهر الماضي.

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وقال المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال في إفادة للصحفيين أمس الجمعة، إن الشرطة في الشهر الجاري ألقت القبض على 29 شخصاً مشتبهاً بهم على صلة بجماعة "داعش" الإرهابي في إندونيسيا، وصادرت ما لا يقل عن خمس قنابل بدائية في عدة مواقع في أنحاء جاوة وسولاويسي الشمالية.

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وقالت الشرطة أيضاً إن بعض المشتبه بهم تعلموا كيفية استخدام الشبكات اللاسلكية لتفجير عبوات ناسفة، لكن لم يتضح حتى الآن مدى تطور خططهم.