الاحتلال الإسرائيلي يصيب شاباً فلسطينياً في غزة ويعتقل خمسة في الضفة

جرح شاب فلسطيني مساء اليوم السبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مجموعة من المواطنين شرق خان يونس، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص.
وفي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مخيم الجلزون قرب رام الله، كما داهمت عدة مناطق بالضفة الغربية، واحتجزت عدة شبان أثناء عودتهم من المسجد الأقصى عبر معبر قلنديا.
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من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قُصرة جنوب شرق نابلس، بعد ساعات من اقتحام المستوطنين لبلدة عصيرة القبلية، واضرام النيران في حقول المزارعين المتاخمة لمستوطنة "يتسهار".
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