رئيس الوزراء الأسترالي يحتفل بالفوز غير المتوقع في الانتخابات

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن حكومته حققت نتيجة مذهلة في انتخابات، اليوم السبت، مما يؤهلها للاحتفاظ بموقعها على نحو لم يكن متوقعاً، مضيفا أنه يهدي النصر للأستراليين الذين ساندوه.

وقال أمام حشد كبير من أنصاره المنتمين لحزب الأحرار "لطالما آمنت بالمعجزات".

والحكومة الائتلافية على وشك الفوز بالانتخابات العامة بعد إحصاء أكثر من نصف الأصوات، اليوم السبت، إلا أنه من غير الواضح إن كانت تلك النسبة ستؤمن لها أغلبية واضحة.

وتتناقض تلك النتائج مع استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع وتوقعت فوز حزب العمال المعارض المنتمي ليسار الوسط. اقرأ أيضاً.. طلاب أستراليا يحتجون للمطالبة بإجراءات ضد تغير المناخ

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