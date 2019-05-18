السفارة السعودية تحذر المواطنين المستثمرين في تركيا من مشاكل العقار

طلبت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا من مواطنيها الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقارات أو الراغبين في الاستثمار في مجال العقارات في تركيا، بالتواصل معها لمعرفة الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ورود الكثير من الشكاوى والاستفسارات من قبل مواطنين مستثمرين بشأن مشاكل تواجههم في القطاع العقاري في تركيا.

وفي تغريدة على حساب السفارة الرسمي على "تويتر"، أكدت السفارة السعودية ورود "الكثير من الشكاوى والاستفسارات من المواطنين المستثمرين في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سندات تمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل شركات المقاولات، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية)".

وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول، "المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقارات أو الراغبين في الاستثمار، التواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".

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