كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة أمريكا في إندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السفارة الأمريكية في إندونيسيا تحذيرا أمنيا قبيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في حين ألقت السلطات الإندونيسية القبض على 30 شخصا يشتبه أنهم متشددون تقول الشرطة إن بعضهم يمكنه تفجير قنابل باستخدام شبكات لاسلكية.

وذكر بيان نشر يوم الجمعة أن السفارة تنصح المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن المناطق التي قد تشهد احتجاجات ضخمة في جاكرتا وفي مدن أخرى منها سورابايا في جاوة الشرقية وميدان في سومطرة الشمالية.

وقالت السلطات الإندونيسية، حسبما أفادت "رويترز" إنها تشدد إجراءات الأمن قبيل يوم 22 مايو أيار موعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في الشهر الماضي.

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وقال المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال في إفادة للصحفيين يوم الجمعة إن الشرطة في الشهر الجاري ألقت القبض على 29 شخصا مشتبها بهم على صلة بجماعة أنصار الدولة، وهي أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا، وصادرت ما لا يقل عن خمس قنابل بدائية في عدة مواقع في أنحاء جاوة وسولاويسي الشمالية.

وذكر إقبال أن بعض المشتبه بهم تلقوا تدريبا شبه عسكري وذهبوا إلى سوريا كمقاتلين أجانب.

وقالت الشرطة أيضا إن بعض المشتبه بهم تعلموا كيفية استخدام الشبكات اللاسلكية لتفجير عبوات ناسفة لكن لم يتضح حتى الآن مدى تطور خططهم.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على اتصالات هاتفية لطلب مزيد من المعلومات يوم السبت.