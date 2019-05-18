كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل جزائري: لا يوجد حزب يحظى بثقة الشارع لخوض الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أنس جمعة، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إن رفض الشعب الجزائري إطالة أمد الفترة الانتقالية أصبح في أخر أيامه، نظرًا لمطالبة ملايين الجزائريين الغاء هذه الانتخابات وفرض مرحلة انتقالية بحسب رؤية الشعب، لافتًا إلى أنه لا يوجد شخصية سياسية أو حزب له ثقل في الشارع تقدم لخوض هذه الانتخابات.

وأضاف جمعة خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الإدارات المحلية أفادت باستحالة إتمام الانتخابات على الجانبين اللوجيستي والتنظيمي، موضحًا أن الشارع الجزائري رافض إقامة هذه الانتخابات تحت اشراف رموز نظام بوتفليقة.

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وأشار المحلل السياسي إلى أن الحراك الشعبي يحتاج بعض الوقت لتشكيل أحزاب لديها مصداقية لدى الشارع وتشكيل جبهات إعلامية حرة ومهنية، لافتًا إلى أن هناك شخصيات تاريخية بارزة تحظى بثقة الشارع الجزائري مثل على يحيي عبد النور، وأحمد طالب الإبراهيمي اللذان طالبا بتأجيل هذه الانتخابات وفتح حوار بين الجيش وممثلي الحراك الشعبي.

يذكر أن المتظاهرون في الجزائر احتشدوا في العاصمة وغيرها من الولايات في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للتأكيد على رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود رموز عهد بوتفليقة، كما وشهدت ساحة البريد المركزي انتشارا كبيرا لقوات الأمن التي حاولت منع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة قبل أن تنسحب أمام جموع المتظاهرين.