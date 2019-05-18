كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين توجه تحذيراً عاجلاً وتدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدول "فوراً" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة حذرت مواطنيها يوم السبت من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة ”فورا“ لسلامتهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية البحرينية قولها ”أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة“.