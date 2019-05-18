كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعترف بقصف قوات أفغانية عن طريق الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت القوات الأمريكية المتواجدة داخل أفغانستان، أنها قصفت عن طريق الخطأ أمس، الخميس، قوات الأمن الأفغانية أثناء محاولتها تقديم دعم جوي لها خلال مواجهتها لعناصر طالبان بمحافظة هِلمند (جنوبي البلاد).

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، ديف باتلر، السبت في بيان، إن قوات الأمن الأفغانية هي من طلبت تنفيذ القصف في الوقت الذي كانت تشتبك فيه مع بعض عناصر حركة (طالبان) بمدينة لشكر كاه (عاصمة هلمند).

ووفقاً لروايته، فقد أكدت وحدة تنسيق أفغانية أن هذه المنطقة خالية من القوات الصديقة.

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وأوضح باتلر "للأسف لم تكن المنطقة خالية وتسبب القصف في حادث مأساوي أودى بحياة جميع أفراد قوات الأمن الأفغانية وأيضا مقاتلي طالبان".

وأضاف المتحدث باسم القوات الأمريكية أنه يتم التحري حالياً عن هذا "التواصل السيء"، وذلك لتجنب حدوثه مرة أخرى مستقبلاً.

وأكد عطا الله أفغان، رئيس مجلس إقليم هلمند، أمس مقتل 17 شرطياً وإصابة 14 آخرين خلال الهجوم الجوي الذي وقع، بينما لم تؤكد السلطات الأفغانية حتى الآن عدد الضحايا أو سبب الحادث.