نقانق وتمور ولحوم..حجز كميات كبيرة من السلع الفاسدة كانت في طريقها لموائد النغاربة

أعلنت لجان المراقبة ببني ملال، اليوم السبت، حجز مواد غدائية فاسدة، وذلك في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بالإقليم، بمناسبة شهر رمضان.

وحسب بلاغ توصل “اليوم 24 ” بنسخة منه، فإن لجان المراقبة خلال زيارتها الميدانية لمختلف مسالك التوزيع، خاصة مستودعات التخزين والتسويق، ونقط التوزيع، تمكنت من حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، قدرت بحوالي 2100كلغ، ضمنها دقيق، ولحوم، ومصبرات الطماطم، وفواكه، وعجائن، وتمور، وقطاني، ونقانق..”.

وأضاف البلاغ أنه تم إعمال الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل ضد المخالفين، طبقا للمقتضيات القانونية.

وأشار البلاغ أنه بالموازاة مع هذه العمليات، وتفعيلا للقانون “رقم 15/77” المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة بحجز حوالي 56 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لازالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن محاضر مخالفة تمت إحالتها على أنظار الجهات القضائية المختصة.