“العثماني” يرحب بمبادرة برلمان الـPJD لتقييم حصيلة الحكومة في 16 يونيو المقبل

رحب سعد الدين العثماني، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، بدعوة رئيس المجلس الوطني للحزب، ادريس الأزمي الادريسي، لانعقاد لجنتين تابعتين للمجلس الوطني، من أجل مناقشة حصيلة الحكومة المرحلية، بحضور رئيس الحكومة والوزراء أعضاء الحزب.

وقال العثماني صباح اليوم السبت، في افتتاح اللجنة الوطنية للحزب، “هذا إيجابي، يجب أن نتجه للعمق ونناقش الحصيلة المرحلية للحكومة، بحضور عدد من الوزراء من أعضاء الحكومة، وبهدف البحث عن جوانب النقص التي يجب التركيز عليها من جانب حزبنا، ونناقش كيف ننظر للحصيلة وكيف نتجاوز النقص الموجود في المستقبل”.

وعبر رئيس الحكومة عن اعتزازه بإقدام مجلسي البرلمان على مناقشة حصيلة حكومته خلال اجتماعات ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي، بحسب قوله، مضيفا: “الله يجيبنا في الصواب”.

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وكان مكتب برلمان الحزب، حدد موعد 16 يونيو المقبل، لاجتماع مشترك للجنتي “شؤون المجلس السياسية” و”السياسة العمومية”، لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة.

وجاء في الدعوة، أن الاجتماع سيحضره كل من الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأعضاء الحكومة المنتمون للحزب.

وتأتي دعوة الأزمي للقاء المذكور، بعد أيام فقط عن تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية أمام مجلسي البرلمان، تطبيقا للمقتضيات الدستورية.