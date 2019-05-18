الكوميدي أمين الراضي ينقل اعتداء شرطي عليه في لايف على صفحته..ضرب وركل ورفس!- فيديو

اتهم الكوميدي أمين الراضي، شرطيا بالاعتداء عليه، بعد توقيف سيارته بأحد شوارع الدار البيضاء، بعد ظهر اليوم السبت.

وقال الراضي، في البث الحي بصفحته الشخصية بالفايسوك: “بوليسي يضربني وكسر نظاراتي، وقبل ذلك قال لي وقف يا الحمار”.

ونشر الراضي بثا حيا من مكان الحادث، حيث حكى عن واقعة الاعتداء، قبل أن يبادر الشرطي لمنعه من إتمام عملية البث المباشر، محاولا نزع الهاتف من يديه.

واستمر الكوميدي في سرد ما وقع له مع الشرطي، منددا بما اعتبره عملية ضرب مواطن من طرف شرطي، وقال: “للأسف لازال هذا يقع في المغرب في سنة 2019”.

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وتدخل رجل أمن آخر متوسلا الكوميدي توقيف البث الحي عبر الفايسبوك، وقال له “الله يرضي عليك والدك لي ضربك”.