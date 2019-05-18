مونديال 2022: تجهيز 41 ملعبا تدريبيا في قطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهي، مؤخرا، العمل على تجهيز 41 ملعبا تدريبيا في قطر، وذلك لاستقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقررة عام 2022.

وذكر مدير مشروع مواقع التدريب في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أحمد العبيدلي، في تصريحات صحفية، أن "العمل على بناء مواقع التدريب الجديدة وعددها 15 ملعبا بدأ منذ عام 2017، إضافة إلى تأهيل ملاعب أندية الدرجتين الأولى والثانية، بإجمالي 41 ملعبا تدريبيا".

وأوضح أنه "تم تزويد هذه الملاعب المخصصة للتدريب بنفس نوعية وجودة العشب التي ستزود بها الملاعب الكبرى في البطولة".

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وأشار إلى أن "كل موقع للتدريب يحتوي ملعبين بحجم ملاعب الفيفا، إلى جانب منصة للجمهور تتسع لحوالي 500 مشجع".

ولفت إلى أن "ملاعب التدريب موزعة بمختلف مناطق قطر التي ستقيم فيها المنتخبات المشاركة في المونديال، وأنه تم مراعاة أن تكون المسافة الفاصلة بين فندق الإقامة وملعب التدريب لا تزيد عن 20 دقيقة كما يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط. وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما، وستعقد المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.