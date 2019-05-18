بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من البوندسليغا.

وأحرز خماسية بايرن كل من اللاعبين كينغسيلي كومان، دافيد ألابا، ريناتو سانشيز، فرانك ريبيري وآريين روبن، وفي المقابل أحرز هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد اللاعب سباستيان هيلير.

وبهذا الفوز أنهى بايرن ميونخ موسمه في صدارة لائحة الدوري برصيد 78 نقطة، في حين تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 54 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

لم يحتج لاعبو البايرن وقتًا طويلًا لإظهار مدى رغبتهم في حسم المباراة مبكرًا، بعدما نجح كينغسلي كومان في إحراز هدف التقدم من أول فرصة لأصحاب الأرض بعد مرور 4 دقائق، بعدما تسلم تمريرة من توماس مولر داخل منطقة الجزاء، ليسددها بهدوء إلى داخل الشباك.

وبعد مرور 3 دقائق فقط على هدف التقدم، كاد سيرجي جنابري أن يضاعف النتيجة للبايرن بهدف ثانٍ، بعدما وصلته تمريرة حريرية من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، ليسدد أرضية زاحفة، تصدى لها الحارس كيفن تراب بقدمه ببراعة.

وتواصل المد الهجومي للبايرن على مرمى الضيوف، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء بأقدام ديفيد ألابا، لكن تراب حولها إلى ركنية، تم تنفيذها لتصل إلى رأس ليفاندوفسكي، الذي وجهها بغرابة أعلى المرمى.

ووصل فرانكفورت بأول فرصة على مرمى الفريق البافاري بتسديدة ضعيفة من جوناثان دي جوزمان، لكنها ذهبت ضعيفة بين يدي الحارس سفين أولريتش.

وتواصل تألق حارس فرانكفورت، الذي ذاد عن مرماه من جديد بالتصدي لتسديدة قوية من ليفاندوفسكي، لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني على أصحاب الأرض.

ومع حلول الدقيقة 26، استطاع جنابري أن يعزز تقدم البايرن بتسجيل الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي، لينطلق مسددًا كرة أرضية زاحفة، سكنت شباك تراب، قبل أن يلجأ الحكم لتقنية الفيديو، ليتبين وجود تسلل على المهاجم البولندي، ليتم إلغاؤه.

ولم يتوقف زحف البايرن نحو مرمى تراب، الذي تعاطفت معه العارضة مرة وتصدى لتسديدة أخرى من مولر، قبل أن يطلق جنابري تسديدة على الطائر مرت بجوار القائم.

واضطر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش لإجراء تبديل اضطراري قبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق، بعد تعرض ليون جوريتسكا لإصابة، ليدفع بالبرتغالي ريناتو سانشيز بدلًا منه.

وساد الهدوء في الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف دون رد.

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وبعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، باغت فرانكفورت أصحاب الأرض بهدف التعادل عن طريق سباستيان هيلير، الذي استغل كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بقدمه إلى داخل الشباك.

ولم يهنأ الضيوف لفترة طويلة بهدف التعادل، بعدما نجح ديفيد ألابا في إحراز هدف التقدم للبايرن، في الدقيقة 53، لتعود الفرحة من جديد لمدرجات أليانز أرينا.

وكاد جنابري أن يضيف الهدف الثالث للفريق البافاري، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة على الطائر، لكنها سكنت الشباك من الخارج.

وأطلق سانشيز رصاصة الرحمة على فرانكفورت بإحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، قبل مراوغة مدافع الضيوف ومن ثم التسديد بقوة إلى داخل الشباك، في الدقيقة 58.

ومنح كوفاتش الفرصة للنجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري للمشاركة مع حلول الدقيقة 61، ليسجل آخر ظهور له مع الفريق في البوندسليجا، وسط عاصفة من التصفيق في المدرجات.

وبعد 6 دقائق، كرر المدرب الكرواتي ذات الأمر بإقحام الهولندي آريين روبن، ليشارك الثنائي لآخر مرة في البوندسليجا بقميص الفريق البافاري.

وكان البايرن قريبًا من هز شباك تراب بهدف رابع عن طريق جوشوا كيميتش، لكن مدافع فرانكفورت أبعد تسديدته من على خط المرمى.

وكافأ ريبيري كوفاتش على قراره، بتسجيل الهدف الرابع للبايرن بمهارة رائعة، بعدما راوغ مدافعين من فرانكفورت، قبل أن ينطلق نحو المرمى ويلعب كرة ساقطة من فوق الحارس تراب، لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 78، سار روبن على درب رفيقه ريبيري بوضع بصمته في المباراة، مسجلًا الهدف الخامس للبايرن، ليحتفل معه لاعبو البايرن بطريقة جنونية.

وبعد 3 دقائق فقط، كاد روبن أن يضيف الهدف الثاني له من تسديدة قوية، لكن حارس فرانكفورت تصدى لها ببراعة، لتتحول إلى ركنية.

وعاود روبن محاولاته بعد دقيقة واحدة، مطلقًا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تراب تصدى لها ببراعة، لترتد إلى مولر، الذي حاول وضعها إلى داخل المرمى، لكن حارس فرانكفورت أمسكها بنجاح.

واستمرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن ميونخ (5-1)، ليتوج بطلًا للدوري الألماني للمرة الـ29 في تاريخه.