وبحسب ما نقل موقع "مشابل"، فإن "جيميل" يحتفظ في "البريد الوارد" بنسخة عن وصل كافة الأشياء التي اشتريتها وتلقيت وصلا عنها. وأوضح خبراء رقميون، أن حذف قائمة المشتريات يتطلب القيام بعمليات مملة بالنظر إلى ما تستغرقه من وقت.



وتضم هذه القائمة كل ما اشتراه المستخدم عن طريق خدمات غوغل مثل "غوغل بلاي ستور" و"غوغل إكسبريس" و"غوغل أسيستنت"، فضلا عن المشتريات التي بعثت بوصل تأكيد إلى البريد الإلكتروني.

وتضم هذه القائمة كل ما اشتراه المستخدم عن طريق خدمات غوغل مثل "غوغل بلاي ستور" و"غوغل إكسبريس" و"غوغل أسيستنت"، فضلا عن المشتريات التي بعثت بوصل تأكيد إلى البريد الإلكتروني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'جيميل' يسجل مشتريات المستخدمين منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.