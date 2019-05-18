الكريم يطالب عبد المهدي بارسال فرق دفاع مدني لاتساع الحرائق بصلاح الدين

وقال الكريم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتعزيز مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين فرق دفاع مدني للإطفاء من المحافظات الاخرى وذلك لاتساع الحرائق في مزارع الحنطة في عموم المحافظة".
واعتبر الكريم الحرائق "عملا تخريبيا منظما المقصود منه أضعاف الوضع الاقتصادي للمزارعين والبلد".
واعتبر الكريم الحرائق "عملا تخريبيا منظما المقصود منه أضعاف الوضع الاقتصادي للمزارعين والبلد".
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
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