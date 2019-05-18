شكرا لقرائتكم ذبح حارسين بهجوم داعشي وسط ليبيا.. وخطف 4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض حاجز أمني قرب حقل نفطي في جنوب ليبيا، صباح السبت، لهجوم تبناه تنظيم داعش أدى إلى مقتل حارسين وخطف أربعة، في ثالث هجوم من نوعه للتنظيم خلال أسبوعين، بحسب مصادر عسكرية.

وقع الهجوم في منطقة الجفرة التي تبعد 650 كلم جنوب شرق طرابلس، وتسيطر عليها قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقال مصدر في الجيش الليبي لفرانس برس السبت، إن "الهجوم الإرهابي في زلة ذبح فيه اثنان من الحراسات وخطف أربعة".

ولم يوضح ما إذا كان القتلى من العسكر أم من المدنيين المسلحين.

وتبعد زلة مسافة 150 كلم جنوب بلدة الجفرة.

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وتضم الجفرة خمس بلدات هي سوكنة وهون ودان والفقهاء وزلة. وتتعرض الفقهاء وزلة لهجمات متكررة كونها قريبة من حقول نفطية ومن الطرق التي تربط الجنوب بالشمال الليبي.

من جهتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي خليفة حفتر، صدها هجوما إرهابيا استهدف حاجزا قرب الحقل النفطي.

وقالت في بيان على فيسبوك "قواتكم المسلحة تتمكن من صد هجوم إرهابي غادر على بوابة حقل نفطي تابع لشركة زويتينة يقع ببلدة زلة جنوب ليبيا".

وشركة زويتينة التابعة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط هي الجهة المشغلة للحقل.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عبر وكالة "أعماق" الدعائية، أن "جنود داعش هاجموا فجر اليوم حاجز بلدة زلة".

وكان الجيش الليبي شن في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي حملة عسكرية لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية، أسفرت عن سيطرتها على جزء كبير من الجنوب الليبي الصحراوي بفضل تأييد القبائل المحلية.