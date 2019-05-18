إخماد 3 حرائق أعشاب ببرسا وعرمون وعاليه ورابع شب داخل مبنى قيد الإنشاء بالقلمون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار برّية في برسا- ​الكورة​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في ​عرمون​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في ​عاليه​"، موضحةً أنّه "تمّ أيضًا إخماد حريق شبّ داخل مكاتب مبنى مستشفى قيد الإنشاء في القلمون- ​طرابلس​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".