ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار برّية في برسا- الكورة".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في عرمون، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في عاليه"، موضحةً أنّه "تمّ أيضًا إخماد حريق شبّ داخل مكاتب مبنى مستشفى قيد الإنشاء في القلمون- طرابلس، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد 3 حرائق أعشاب ببرسا وعرمون وعاليه ورابع شب داخل مبنى قيد الإنشاء بالقلمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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