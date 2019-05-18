آل الأسمر تستنكر التعرض بالأهانة للبطريرك صفير وتدعو الاسمر الى الاستقالة

استنكرت رابطة آل الأسمر بعد اجتماع طارئ عقدته في مركز الرابطة في الحدث، الإهانة التي وجهها رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ بحق مثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، مشيرة الى ان الرابطة تأسف "للإساءة المهينة والتعرض المشين لشخص البطريرك صفير وما يجسّده في وجدان وضمير ​لبنان​ واللبنانيين".

وأكّدت أنّ "ما صدر عن المدعو بشارة الأسمر لا يمت ولا بأيّ شكل كان لا لعائلة الأسمر ولا لأي من أبنائها وهذا الأسلوب الرخيص في إطلاق التعابير يخرج تماماً عن أدبيات ومنطق العائلة وأفرادها". وأضاف البيان ان "تترك الرابطة للمرجعيات القضائية والأمنية كامل الصلاحيات لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب على ضوء الفعل وجسامته طالبين من بشارة الأسمر الإعتذار والإستقالة من أية مناصب أو مهام عامّة".