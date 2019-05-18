مصلحة الشؤون العمالية بالكتائب تدين التعرض بالسوء للرموز الوطنية والروحية

دانت مصلحة الشؤون العمالية في ​حزب الكتائب​ اي تعرض بالسوء للرموز الوطنية والروحية، وكيف إذا كان من طالته الاهانة غبطة البطريرك الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، وهو من عليائه مسامح كما كان على هذه الأرض .

واعتبرت ان ما تم تداوله يرتب على قائله مسؤولية أخلاقية ونقابية، داعية رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ الى اخذ العبر وتحمل مسؤولياته مما حصل، وما اثاره من ردود فعل مستهجنة ومستنكرة وشاجبة ورافضة، والتصرف على هذا الاساس، حفاظا على النضال العمالي ووحدة الاتحاد والثقة التي اولاها عمال ​لبنان​ الشرفاء لهذا الاتحاد.