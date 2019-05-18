دانت مصلحة الشؤون العمالية في حزب الكتائب اي تعرض بالسوء للرموز الوطنية والروحية، وكيف إذا كان من طالته الاهانة غبطة البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وهو من عليائه مسامح كما كان على هذه الأرض .
واعتبرت ان ما تم تداوله يرتب على قائله مسؤولية أخلاقية ونقابية، داعية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى اخذ العبر وتحمل مسؤولياته مما حصل، وما اثاره من ردود فعل مستهجنة ومستنكرة وشاجبة ورافضة، والتصرف على هذا الاساس، حفاظا على النضال العمالي ووحدة الاتحاد والثقة التي اولاها عمال لبنان الشرفاء لهذا الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الشؤون العمالية بالكتائب تدين التعرض بالسوء للرموز الوطنية والروحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.