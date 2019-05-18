الخارجية الأميركية توافق على صفقة صواريخ محتملة لكوريا الجنوبية

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أن ​وزارة الخارجية​ وافقت على مبيعات محتملة ل​صواريخ​ دفاع جوي بقيمة 314 مليون دولار ل​كوريا الجنوبية​ مع تجدد التوتر في شبه ​الجزيرة​ الكورية.

وأكّدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن "كوريا الجنوبية طلبت شراء ما يصل إلى 94 من صواريخ ستاندرد-2 التي تستخدمها ​السفن​ لمواجهة تهديدات جوية وكذلك 12 نظامًا إرشاديًا ومساعدة تقنية بقيمة إجمالية تصل إلى 313.9 مليون دولار".

يذكر أن الصفقة المقترحة تأتي بعدما انتقدت ​كوريا الشمالية​ في الآونة الأخيرة المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية بما في ذلك وصول أول طائرة شبح من طراز إف-35.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تستخدم بالفعل صواريخ ستاندرد-2 التي تصنعها شركة رايثيون لكنها تبني المزيد من المدمرات التي تملك قدرات دفاع صاروخي ومجهزة بهذه ​الصواريخ​.

من جهة أخرى، لفتت وكالة التعاون الأمني إلى أن ​اليابان​ حصلت أيضًا على موافقة لشراء صواريخ متوسطة المدى من ​واشنطن​ بقيمة 317 مليون دولار.