ساعات انتظار وفوضى…هكذا عاش مستعملو ميناء طنجة “لحظات سوداء” بسبب انقلاب شاحنة- فيديو

تسبب انقلاب شاحنة أمس الجمعة، بطنجة، إلى عرقلة حركية السير والجولان في الطريق السيار ميناء طنجة المتوسط “قرب ملوسة”.

وحسب المعطيات التي تحصل عليها “اليوم 24″، فإن الشاحنة ظلت لفترة طويلة معرقلة حركة السير، وعندما غيرت المركبات المسار إلى الطريق الساحلية تم منعها من اجتياز “قنطرة القصر الصغير” من قبل عناصر الدرك، بسبب خضوع القنطرة لعملية الصيانة، إذ لا يمكنها تحمل الوزن الكبير للمركبات والشاحنات.

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وأضافت المعطيات ذاتها، أن إغلاق المسلكين، تسبب في حالة من الفوضى العارمة، حيث ظل سكان المنطقة والمسافرين والعمال عالقين لساعات طويلة.

ويوثق الفيديو الذي حصل عليه الموقع، لحظة انقلاب الشاحنة المحملة بالبضائع، بعدما انحرفت عن مسارها في الطريق السيار القريب من منطقة ملوسة.

وفي ذات السياق، أكد مصدر من الدرك، للموقع، أن منع الشاحنات من عبور القنطرة، تم باستشارة مع وزارة التجهيز والنقل.