عقوبات مرتقبة ضد الوداد بعد مباراة إتحاد طنجة

تتجه اللجنة التأديبية التابعة لجامعة الكرة، إلى تسليط عقوباتها في حق الوداد الرياضي، بعد مباراة الأسبوع 29 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، التي أقيمت على أرضية ملعب الأب جيكو، مساء أمس الجمعة، أمام إتحاد طنجة.

وتم توقيف المباراة في مناسبتين من طرف الحكم رضوان جيد، بعد وصول مقذوفات لأرضية الملعب، من قنينات وغيرها، إضافة لإشغال الشهب النارية، وهي الخطوة التي ستكلف خزينة الفريق غرامات مالية ثقيلة بعد تسجيل حالة العود لأزيد من 7 مباريات.

وكانت مباراة الأمس قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل مرمى، في واحدة من القمم الكروية التي سجلت حضوراً جماهيرياً قياسياً لعشاق”الأحمر والأبيض”، وأيضاً تنقلا محترما للجماهير الطنجاوية.