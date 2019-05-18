القبض على شاب وفتاة اختطفا شخصا بكديم ازيك..قادوه إلى مكان خلاء وسرقوه

مكنت الأبحاث والتحريات التي قادتها المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، أمس الجمعة، من إيقاف شاب وفتاة بتهمة الاختطاف باستعمال العنف، والابتزاز مع السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، إلى مصلحة المداومة بولاية أمن العيون، مفادها أنه تعرض للإختطاف من طرف الموقوفين بمعية شخص آخر، على مستوى تجزئة العودة نواحي العيون.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهمين توجهوا بالمشتكي إلى مكان خلاء بناحية أكديم إزيك، على متن سيارة خفيفة، حيث سلبوه مبلغا ماليا، وأخلوا سبيله بعدما أمروه بتدبر مبلغ مالي آخر تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

هذا وقد تم حجز السيارة المستعملة في إرتكاب الجريمة، فيما تم وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون.