للمرة الثانية خلال أسبوع… العثور على جثة رضيعة في حاوية للنفايات بطنجة

عثر مواطنون ليلة الجمعة/ السبت، بطنجة على جثة رضيع مرمية في حاوية للنفايات، بشارع ” أبي حسن الشادلي”.

وكشف شهود عيان، أن دورية للأمن حلت بمكان الحادث مرفوقة بـ “الشرطة العلمية” وسيارة إسعاف، فور توصلها بإشعار يفيد وجود جثة لرضيعة داخل أحد الحاويات، حيث تمت مباشرة إجراءات المعاينة، قبل أن يتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى “الدوق دوطوفار”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة شهدت خلال هذا الأسبوع حالة مماثلة لجثة رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها بإحدى الحاويات بالقرب من مستشفى الرازي للأمراض النفسية بمنطقة بني مكادة.