عثر مواطنون ليلة الجمعة/ السبت، بطنجة على جثة رضيع مرمية في حاوية للنفايات، بشارع ” أبي حسن الشادلي”.
وكشف شهود عيان، أن دورية للأمن حلت بمكان الحادث مرفوقة بـ “الشرطة العلمية” وسيارة إسعاف، فور توصلها بإشعار يفيد وجود جثة لرضيعة داخل أحد الحاويات، حيث تمت مباشرة إجراءات المعاينة، قبل أن يتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى “الدوق دوطوفار”.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة شهدت خلال هذا الأسبوع حالة مماثلة لجثة رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها بإحدى الحاويات بالقرب من مستشفى الرازي للأمراض النفسية بمنطقة بني مكادة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية خلال أسبوع… العثور على جثة رضيعة في حاوية للنفايات بطنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.