مجد الكروم: استمرار الاحتجاج ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي مجد الكروم مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية ضد ظاهرة العنف والجريمة على المفرق الشرقي للبلدة.
وأتت هذه الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في مجد الكروم، استمرارا للخطوات والفعاليات التي أقرتها من خلال خيمة الاعتصام المناهضة للعنف والجريمة.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات عديدة منددة بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة، حيث كتب على بعض منها "مجد الكروم موحدة ضد العنف والجريمة"، "التسامح يعمر والعنف يدمر"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.
وقال عضو مجلس محلي مجد الكروم، محمد مناع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "آفة العنف والجريمة باتت ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا ككل، وقد خرجنا اليوم لنطلق صرختنا ضد تقاعس الشرطة في معالجة هذه الظاهرة في المجتمع العربي".
ودعا مناع "الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية إلى عدم التقاعس والكف عن إهمال المجتمع العربي، ومن هنا أناشد المواطنين العرب في البلاد للخروج إلى الشوارع من أجل الضغط على الجهات المسؤولة".
وختم مناع بالقول إن "هناك مسؤولية أيضًا ملقاة على كاهل الأهالي، ومن هنا أناشدهم لمراقبة أولادهم من أجل الحد من ظاهرة الفوضى".
وذكر مدير مشروع "مدينة بلا عنف"، أحمد خلايلة، في حديث لـ"عرب 48"، أننا "أقمنا منذ فترة خيمة اعتصام وبادرنا إلى عدة فعاليات وخطوات، قبل أن نصعدها في الأسبوعين الأخيرين من خلال الخروج إلى الشارع والتظاهر ضد ظاهرة العنف والجريمة".
وأضاف أنه "لاحظنا في الأيام الأخيرة نصب خيمات اعتصام أخرى في بلدات عربية عديدة لمناهضة العنف والجريمة، ونحن نأمل أن تزداد مثل هذه الفعاليات حتى نطلق صرخة موحدة ضد تفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة".
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