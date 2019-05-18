ورشة الكتاب الرمضانية | عمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 25/ 05/ 2019 الزمان: 9:00 المكان: نادي كتّاب عمّان Advertisements لأول مرة ، تستضيف ورشة الكتاب، ورشة عمل للكتاب بالتعاون مع شمس. هذه الورشة مخصصة حصريًا لأعضاء الورشة، لكن الضيوف مدعوون للحضور. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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