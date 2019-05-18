رحلة فَلكيزيا الأولى: رحلة رصد فَلكية | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 24/ 05/ 2019 الزمان: 15:15 المكان: قصر الحرانة، عمّان Advertisements رحلة إلى منطقة قصر الحرانة لرصد السماء والنجوم والمجموعات النجمية والأبراج وذراع المجرة وتعلُّم أجزاء السماء و أقسامھا المختلفة بالعین المجردة والتلسكوب ورؤیة عدة كواكب وتمييزها عن النجوم بالعين المجردة وتصویر بعض الأجرام في الفضاء العمیق باستخدام التلسكوب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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