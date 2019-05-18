نحو المليون | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 24/ 05/ 2019 الزمان: 11:00 المكان: أكاديمية وصول، حيفا Advertisements لقاء مع خبير بعنوان"نحو المليون" في وصول- أكاديمية الديجيتال مع خبيرة التسويق الرقمي منى حداد. خلال اللقاء سنتطرق للمواضيع التالية:

-نصائح تسويقية لأجل زيادة عدد التحميلات للتطبيق أو زيادة الزيارات إلى الموقع.

-حيل تسويقية مفيدة مع أدنى تكلفة ممكنة.

-كيف تستغل منصات التواصل الاجتماعي للإعلان التسويقي الصحيح.

-التسويق عبر المؤثرين. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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