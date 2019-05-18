إطلاق ألبوم جوان صفدي في الهواء الطلق | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 23/ 05/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: مركز المساواة، حيفا Advertisements إطلاق ألبوم "إبعد عن الشرق وغنيله" لجوان صفدي. طاقم الألبوم جوان صفدي - جيتار وغناء

درويش - جيتار

جميل مطر - درامز

نزار مطر - سينثيسايزر

تامر عمري - باس

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