عرض فيلم الجرح | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 22/ 05/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: مسرح وسينماتك القصبة، رام الله Advertisements

يتحدث الفيلم، في إطار اجتماعي تاريخي، عن رجل يتم ترحيله من قريته ويتفرق أبناؤه في بقاع شتى في زمن الإبادة الجماعية، والمذابح العرقية الشنيعة التي تحدث للأرمن خلال حقبة الخلافة العثمانية، يتعلم أبناؤه أن يكونوا على قيد الحياة، ويعتمدوا على أنفسهم، بينما هو بعد ذلك يبحث عنهم في شتى بقاع الأرض. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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