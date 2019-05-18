انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة إيران والعراق "فوراً" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 05:53 مساءً - حذرت السلطات البحرينية، اليوم السبت، مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران، وطالبتهم بالعودة من البلدين "فوراً" من أجل سلامتهم.

وفي ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، "أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية.

وأضافت الخارجية في بيانها أن هذه التحذيرات "نظراً للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار"، مشددة على ضرورة "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

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وخلال الأسابيع الماضية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران؛ بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ومع أن حالة العداء مستمرة بين المنامة وطهران منذ تسع سنوات، لكن يبدو من بيان الخارجية أن السفر بين البلدين ليس ممنوعاً، على عكس التصريحات الإعلامية.