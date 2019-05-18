البرلمان ينهي مناقشة مفردات التموينية ويرفع جلسته الى الاثنين المقبل

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أنهى، اليوم، مناقشة مفردات البطاقة التموينية".

وأضاف أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه باستضافة وزراء التجارة والمالية لمناقشة تحسين مفردات البطاقة التمونية".وأشار المصدر، إلى أن "البرلمان قرر رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل".