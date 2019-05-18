نائبة تقدم مقترحا لتجربة 'الرغبة بمكافحة الفساد' على ارض الواقع

وقالت جودت في حديث لـ الخليج 365، إن "الفساد هو الافة الحقيقية التي نهشت جسد المجتمع وبحال عدم توفر ارادة حقيقية للقضاء عليه فلا يمكن التقدم خطوة واحدة بهذا الملف"، مبينة ان "الادارة الصحيحة والتعاون وعدم التستر على المفسدين ينبغي ان تكون الاساس للعمل بهذا الملف المعقد".واضافت جودت، ان "ما نراه هو ان نركز بالمرحلة الحالية على متابعة تخصيصات الموازنة الحالية وابواب صرفها بالشكل الصحي وضمان عدم اهدارها او تمكن الفساد منها"، لافتة الى اننا "بحال نجحنا بتحقيق ذلك فهي التجربة الاكبر والاهم التي تجعلنا نشعر بالثقة للذهاب الى ماهو ابعد وفتح جميع ملفات الفساد طيلة السنوات السابقة".

واكدت جودت، ان "عادل عبد المهدي سعى بتفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي هو بالاساس قام بتشكيله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ونعتقد ان دعمه بقوة رغم وجود الصراعات السياسية هو امر مهم لان مواجهة الفساد بحاجة الى جهود استثنائية وتكاتف الجميع".

