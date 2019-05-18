بايرن ميونخ بطلاً للدوري الالماني للمرة السابعة على التوالي

رياضة 2019-05-18 | 17:17 332 مشاهدة حقق بايرن ميونخ لقب الدوري الالماني لكرة القدم، بفوزه على اينتراخت فرانكفورت 5-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم "البوندسليغا".



وبهذا الفوز انهى بايرن ميونخ الموسم برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منافسه دورتموند، الذي فاز بدوره على مونشنغلادباغ بهدفين نظيفين. خماسية "البافاري" توالى على تسجيلها كل من كينغسيلي كومان في الدقيقة 4 ودافيد الابا في الدقيقة 53 وريناتو سانشيز في الدقيقة 58 وفرانك ريبيري في الدقيقة 72 واريين روبن في الدقيقة 78، فيما سجل سباستيان هيلير، هدف فانكوفر الوحيد في الدقيقة 50.وبهذا الفوز انهى بايرن ميونخ الموسم برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منافسه دورتموند، الذي فاز بدوره على مونشنغلادباغ بهدفين نظيفين. اللقب يعد الـ29 في تاريخ النادي "البافاري" والسابع على التوالي.

المحرر: محمد خليل

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