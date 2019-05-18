جماهير اتلتيكو مدريد تهاجم جريزمان

رياضة 2019-05-18 | 17:06 508 مشاهدة هاجمت جماهير فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق، وذلك خلال مباراته الأخيرة بقميص الفريق بعدما اتخذ قرار الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية انه "على الرغم من قلة عدد جماهير الروخي بلانكوس في ملعب ليفانتي، ألا أنّ جريزمان لم يسلم من صافرات استهجان الجماهير، مُنذ عمليات الاحماء ومع بداية المباراة". جريزمان شارك في مواجهة ليفانتي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم، على ملعب "سيوداد دي فالنسيا" ضمن لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية انه "على الرغم من قلة عدد جماهير الروخي بلانكوس في ملعب ليفانتي، ألا أنّ جريزمان لم يسلم من صافرات استهجان الجماهير، مُنذ عمليات الاحماء ومع بداية المباراة". وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الجماهير هاجمت جريزمان عندما نطق الإذاعة الداخلية للملعب اسمه أثناء الإعلان عن تشكيل الفريقين". وبينت الصحيفة أنّ "بعض الجماهير كانت تقول لـ"جريزمان" عندما يلمس الكرة (اخرج – اخرج)".



يُذكر أنّ جريزمان قرر بشكل مفاجئ عدم الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، وأعلن النادي رحيله، ولكن لم يُعلن عن وجهته حتى الآن وتشير كافة التقارير بأنه سينضم لنادي

يُذكر أنّ جريزمان قرر بشكل مفاجئ عدم الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، وأعلن النادي رحيله، ولكن لم يُعلن عن وجهته حتى الآن وتشير كافة التقارير بأنه سينضم لنادي برشلونة



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