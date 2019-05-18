الخليج 365 تنشر نص مقترح قانون للمطالبة بتعويض العراق عن الحروب



وأعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عن تحالف سائرون رامي السكيني، اليوم السبت، عن تقديم مقترح لتعويض المتضررين التي شنتها امريكا واسرائيل، مبينا ان التعويض يكون وفق القانون باثر رجعي ماديا ومعنويا.

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