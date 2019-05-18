وأضافت أن "هود قدّم التعازي والاعتذار من قبل الحكومة الامريكية الى قيادة الشرطة الاتحادية أثر حادث استشهاد منتسب وجرح إثنين آخرين من لواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ عن طريق الخطأ من قبل طائرات التحالف".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة( 26 نيسان، 2019) تشكيل لجنة تحقيقية بمقتل منتسب وإصابة اثنين بقصف لطائرات التحالف الدولي.
وذكرت القيادة في بيان أنها شكلت “لجنة تحقيقية في حادث استشهاد مقاتل وإصابة اثنين آخرين من الفوج الأول باللواء الحادي عشر /شرطة اتحادية”، مبينة أن الحادث كان “خلال قيام طائرات التحالف بعملية الإسناد لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب اثناء تنفيذ عملية انزال في قرية الدب التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك”.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تقدّم اعتذاراً للشرطة الاتحادية بعد مقتل احد منتسبيها بغارة للتحالف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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