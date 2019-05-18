واشنطن تقدّم اعتذاراً للشرطة الاتحادية بعد مقتل احد منتسبيها بغارة للتحالف الدولي

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق زار، اليوم، مقر القيادة في بغداد".

وأضافت أن "هود قدّم التعازي والاعتذار من قبل الحكومة الامريكية الى قيادة الشرطة الاتحادية أثر حادث استشهاد منتسب وجرح إثنين آخرين من لواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ عن طريق الخطأ من قبل طائرات التحالف".



وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة( 26 نيسان، 2019) تشكيل لجنة تحقيقية بمقتل منتسب وإصابة اثنين بقصف لطائرات التحالف الدولي.

وذكرت القيادة في بيان أنها شكلت “لجنة تحقيقية في حادث استشهاد مقاتل وإصابة اثنين آخرين من الفوج الأول باللواء الحادي عشر /شرطة اتحادية”، مبينة أن الحادث كان “خلال قيام طائرات التحالف بعملية الإسناد لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب اثناء تنفيذ عملية انزال في قرية الدب التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك”.