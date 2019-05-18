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وأضاف أن "التأريخ سيسجل لكم هذا الموقف الوطني الشجاع لحماية المنتج المحلي وحماية وتشغيل الأيدي العاملة والتي تعمل بهذا القطاع والتي تقدر بأربعمائة ألف شخص ومساعدة الدولة للقضاء على البطالة".
ولفت البيان الى أن "قراركم هذا يشجع العراقيين على المثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة المخصصة للإستيراد والحفاظ عليها لدعم إقتصاد البلد"، مؤكداً أن القرار "سيوفر إنتاجنا القاعدة الصحيحة للأمن الغذائي للبلد والزراعة بشقيها الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني هي النفط الدائم للبلد".
ودعا البيان أعضاء مجلس النواب الى "دعم جميع القطاعات الصناعية والزراعية لكي يستعيد البلد عافيته".
وصوت البرلمان في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان لقطاع الدواجن: قرار منع الاستيراد يشجع على العمل وبناء مشاريع جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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