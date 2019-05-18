ألمانيا تقرّ بصعوبة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف أن "العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد".
وأكد ماس "تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهذا ما ننتظره من إيران أيضا"، مشيراً إلى أن "برلين لا تدعم "استراتيجية الضغط الأقصى" على طهران، موضحا أن ألمانيا تراهن "على حوار لا على خطابات حادة".
وفي 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة (وهي الاتفاقية السياسية بين المجتمع الدولي وطهران حول برنامجها النووي)، فيما أعادت واشنطن، في تشرين الثاني الماضي، العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سابقا، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني.
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