الجمعيات الفلاحية تدعو عبد المهدي للتدخل وايقاف الحرائق بحقول الحنطة والشعير بصلاح الدين

وقال التميمي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نستنكر الحرائق في حقول الحنطة والشعير بمحافظة صلاح الدين، ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لايقاف هذه الكوارث والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض الفلاحين" .واكد التميمي ان "هذه الحرائق المفتعلة جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي وعلى الحكومة انت تقف وقفة جادة ومساندة الفلاح الذي يتعرض لكافة انواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه" .

يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.

