وقال التميمي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نستنكر الحرائق في حقول الحنطة والشعير بمحافظة صلاح الدين، ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لايقاف هذه الكوارث والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض الفلاحين" .
واكد التميمي ان "هذه الحرائق المفتعلة جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي وعلى الحكومة انت تقف وقفة جادة ومساندة الفلاح الذي يتعرض لكافة انواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه" .
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
واكد التميمي ان "هذه الحرائق المفتعلة جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي وعلى الحكومة انت تقف وقفة جادة ومساندة الفلاح الذي يتعرض لكافة انواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه" .
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعيات الفلاحية تدعو عبد المهدي للتدخل وايقاف الحرائق بحقول الحنطة والشعير بصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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