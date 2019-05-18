انت الان تتابع «ملك أو كتابة» تحسم انتخابات عمدة أراكيلي بالفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عملة معدنية فلبينية

حسم مسؤولو الانتخابات في الفلبين تعادلًا نادرًا في سباق انتخابي على منصب العمدة، بعدما لجأوا إلى إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أعلن مسؤولو الانتخابات فى الفلبين فوز سو كوديلا بمنصب عمدة بلدة أراكيلي، الواقعة في مقاطعة بالاوان، غربي البلاد، بعدما فازت في القرعة التى أجريت بالعملة المعدنية. وحصل كلا المرشحين للمنصب وهما: كوديلا، وهي عمدة سابق للبلدة، ومنافسها العمدة الحالي نويل بيرونيو، على 3495 صوتا في الانتخابات التي أجريت الإثنين الماضي.

وبعد تعادلهما والتساوي في عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهما، وافق كلاهما على إجراء القرعة باستخدام العملة المعدنية للفصل في التعادل، الأمر الذي علق عليه مسؤولون وقالوا إنه مقبول على الرغم من أن لوائح محلية تحدد سحب القرعة.وقال المسؤول بلجنة الانتخابات لوي تيتو جويا: إن قرعة العملة المعدنية فصلت أيضا

Advertisements